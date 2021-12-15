حزب بارزاني: تفاهمنا مع الصدر تقدم خطوة إلى الأمام وهو الأقرب لنا

2021/12/15 | 23:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إن التفاهمات مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أكثر تقدماً من الإطار التنسيقي، وهو التصريح الأول من نوعه، خاصةً وأنه يأتي على لسان عضو الفريق التفاوضي، وذلك بعد أن اعتمد الحزب طيلة الفترة الماضية مسار “الحياد” بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.وقال عضو الوفد التفاوضي …

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