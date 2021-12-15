انتشال 3 جثث مجهولة الهوية في الموصل

2021/12/15 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى، الاربعاء، ثلاث جثث مجهولة الهوية عبارة عن هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش.

وقال بيان للدفاع المدني تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجثث وجدت في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة".

واضاف، ان "المفارز قامت بانتشال الجثث وتسليمها إلى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي".

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