عائلة المغيب علي جاسب تكشف لبغداد اليوم حقيقة العثور عليه (تفاصيل)

2021/12/15 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

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نفت عائلة المحامي المغيّب علي جاسب، الأربعاء (15 كانون الأول 2021)، العثور عليه بعد انتشار صورة لشخص يشبهه عُثر عليه في محافظة ميسان.

وقال عم الناشط المغيب علي جاسب لـ (بغداد اليوم)، ان "ما أشيع عن العثور على ولدنا علي جاسب ليس صحيحاً، العمر اكبر لهذا الشخص وكذلك الملامح ، رغم ذلك فنحن نتواصل مع الرقم الذي نشر ولانحصل على رد لغاية الان".

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