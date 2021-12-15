وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير ايطاليا الجديد لدى العراق

2021/12/15 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تسلّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء ، نسخة من أوراق اعتماد ماوريتسيو كريكانتي سفير إيطاليا الجديد لدى العراق، وجرى التباحث في العلاقات بين البلدين ، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين.وأكّد الوزير بحسب بيان لوزارة الخارجية, دعمه لجُهُود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين بغداد وروما، وتطوير التعاون الثنائيّ بما يحقق المصالح المُشترَكة".وناقش الجانبان خلال اللقاء, موضوع الاتفاق النوويّ بين إيران والأطراف الدوليّة في فيينا، واكدا :" ان حدوث أي تقدم في هذا الملف سيؤثر إيجاباً على الوضع الإقليميّ وعلى العراق أيضا"ً.وتمنى الوزير للسفير الموفقية، والنجاح في مهامِّ عمله، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلّ التسهيلات للبعثة الدبلوماسيَّة.من جانبه أكّد السفير الإيطاليّ دعم حكومة بلاده للعراق، مُشيداً بالعملية الانتخابيّة الأخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي , مُتمنياً للعراق تشكيل حكومة مُنتخبة وممثلةً لتطلعات الشعب العراقيّ .وثمن السفير خلال اللقاء دور العراق في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتقارب الخصماء، وتبلور هذا الدور في عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، و دور العراق أيضاً في مُحاربة الإرهاب ومُواجهة التحديات الأمنيّة التي تشكلها بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ , مؤكّداً إنَّ إيطاليا ستترأس مهمة الناتو في العراق في شهر آيار 2022./انتى2

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