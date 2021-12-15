بسبب مشاكل تقنية.. ناسا تؤجل اطلاق تلسكوب عملاق الى الفضاء

2021/12/15 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وكالة االفضاء الأميركية /ناسا/ الأربعاء أن التلكسوب /جيمس ويب/ الذي كان يفترض إطلاقه في الثاني والعشرين من الشهر الحالي من مدينة كورو في غويانا الفرنسية، لن يطلق قبل الرابع والعشرين منه بسبب مشكلة تقنية في الاتصال.وذكر بيان للوكالة / حسب فرانس برس/ : ان الفرق تعمل على مشكلة تقنية في الاتصال بين المرصد ونظام الإطلاق على الأرض، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق بواسطة صاروخ (أريان) أجّلت إلى 24 من الشهر الحالي على أقرب تقدير.ويعتبر /جيمس ويب/ جوهرة هندسية معقدة، وسيكون أكبر وأقوى تلسكوب يرسل إلى الفضاء على الإطلاق.وصنع التلسكوب في الولايات المتحدة تحت إشراف "ناسا"، ويضمّ معدات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية./ انتهى3

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