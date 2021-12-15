السعودية تقدم ملف استضافة إكسبو 2030

2021/12/15 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ملف استضافة السعودية معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض، خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)الذي عُقد، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية، باريس

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