نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن لقاء قادش

2021/12/15 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، نبأ غير سار، قبل مواجهة فريقه أمام قادش، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الليجا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الظهير الأيمن داني كارفاخال أنهى مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، وهو يشعر بانزعاج عضلي، مما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة قادش.وأضافت الصحيفة: "كارفاخال تدرب اليوم في صالة الألعاب الرياضية بجانب لاعبين آخرين مثل بنزيما وكروس وألابا، ولن يخاطر أنشيلوتي بأي شكل مع كارفاخال، حيث يدرك معاناته مع الإصابات العضلية منذ عام 2018".يُذكر أن كارفاخال غاب عن المشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم لـ6 مباريات بسبب إصابتين عضليتين، واضطر مؤخرَا لتغيير نظامه الغذائي بسبب ذلك.واستبدل أنشيلوتي كارفاخال قبل 10 دقائق من نهاية لقاء ديربي مدريد ضد أتلتيكو، كما أنه يدرك أن غيابه ضد قادش لن يمثل أزمة كبيرة لوجود بدلاء مثل ناتشو ولوكاس فاسكيز.

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