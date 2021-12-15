تصريح حكومي جديد بشأن الخزين المائي.. دولة جارة حرمت العراق من 20 مليار متر مكعب

2021/12/15 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاربعاء، أن الخزين المائي يكفي للخطة الزراعية الشتوية ويؤمن مياه الشرب بشكل كامل، فيما أعلن تطبيق الاستراتيجية للمياه التي وضعت في عام 2015.

وقال الحمداني في تصريح متلفز تابعه NRT عربية، اليوم (15 كانون الاول 2021)، أن "الخزين المائي يكفي للخطة الزراعية الشتوية وجزء من الخطة الصيفية وكذلك يؤمن مياه الشرب بشكل كامل"، لافتا إلى أن "نفاد ماء العراق ضرب من الخيال".

وأضاف، انه "باشرنا بتطبيق الدراسة الاستراتيجية للمياه التي وضعت في عام 2015 وهذه الاستراتيجية تحتاج إلى موازنة"، مؤكدا أن "المبلغ المطلوب لتنفيذ مخرجات الدراسة الاستراتيجية تقدر بـ 150 مليار دولار".

واوضح، أن "هناك روافد اساسية قطعت من قبل الجانب الإيراني"، مبينا أن "حفر الإنفاق وتغيير الأنهر أخطر من موضوع قطع المياه".

وتابع: أن "إيران حرمت العراق عن لا يقل عن 20 مليار متر مكعب سنوياً من المياه"، مؤكداً أن "إيران قطعت المياه عن العراق بشكل كامل".

ولفت إلى أن "الزراعة مهددة بالتوقف الكامل في ديالى بسبب قطع المياه"، منوهاً بأن "مبدأ تقاسم الضرر قائم مع تركيا وسوريا".

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