بعد تحالف المعارضة.. الجيل الجديد تتحدث عن نواة البرلمان: أفضل من الشكلي!

2021/12/15 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

عزت حركة الجيل الجديد، اليوم الأربعاء، انضمامها الى تحالف يجمعها مع حركة امتداد والنواب المستقلين لتشكيل نواة معارضة في البرلمان.

وقال القيادي في حراك الجيل الجديد دياري أنور، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الجيل الجديد تصدى للقضايا الرئيسية والفساد في الإقليم، ويريد اليوم نقل تجربة المعارضة بعموم العراق".

وأضاف ان "تحالف الجيل الجديد مع امتداد والمستقلين خطوة أولى لتصحيح المسار"، مبينا ان "الجيل الجديد يحمل نفس الرؤية التي خرجت بها تظاهرات تشرين بهدف تكوين المعارضة في البرلمان، وهي أفضل من وجودنا الشكلي في الحكومة".

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