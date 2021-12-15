صاروخ حوثي يحرق 3 سيارات مدنية ويصيب ورشا صناعية جنوبي السعودية

2021/12/15 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، سقوط مقذوف معادٍ بالمنطقة الصناعية بأحد الساحات في جازان جنوبي السعودية .وأكد التحالف، في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية / واس/ :" أن سقوط المقذوف تسبب في أضرار مادية بثلاث ورش صناعية، واحتراق لثلاث مركبات مدنية".وشدد التحالف في بيانه على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.وكان التحالف اعلن تدمير موقعين للنشاط الباليستي والمسيرات في صنعاء باليمن./ انتهى3

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