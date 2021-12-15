البحرية التونسية تٌنقذ 78 مهاجرا غير شرعي

2021/12/15 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/تمكنت وحدات تابعة للقوات البحرية التونسية اليوم الأربعاء ,من إنقاذ 78 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب غرق على بعد 20 كلم شمال رأس جدير.وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية :" أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 12 و45 عاما، و أنهم أبحروا من سواحل "بوكماش" بليبيا خلال الليلة الماضية بهدف اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبي".وأضاف البيان أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء الصيد البحري بـ"الكتف" حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، مشيرا إلى أنه تم انتشال جثة واحدة و"سيتم تسليمها للمصالح البلدية بالمكان"./ انتهى2

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