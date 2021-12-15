السجن لدبلوماسي كويتي وزوجته بعد معاملة عاملة إثيوبية

2021/12/15 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة بروكسل، الأربعاء، بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته لمدة عامين بعد إدانتهما بتهمة معاملة مدبرة منزل إثيوبية بطريقة أشبه بالعبودية في العاصمة البلجيكية.

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