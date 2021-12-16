مصر: آخر اجتماع لتحديد أسعار الفائدة في 2021 الخميس.. وهذا ما يتوقعه الخبراء

2021/12/15 | 23:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، الخميس، آخر اجتماع في عام 2021، لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات محللين بتثبيت الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، في ظل استقرار معدلات التضخم في المستويات المستهدفة من البنك المركزي.

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