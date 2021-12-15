2021/12/15 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على أحد المطلوبين المتاجرين بالمواد المخدرة في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من كتيبة الاستطلاع في مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع واجب امني، تمكنت خلالها من القاء القبض على احد المطلوبين المتاجرين بالمواد المخدرة ضمن قاطع مسؤولية عمليات بغداد، وبحوزته كمية من المواد المخدرة".وأضافت، أن "القوة اتخذت بحق المتهم الاجراءات القانونية اصوليا".

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