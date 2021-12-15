رداً على أحمد أصفهاني: حول الفرق بين -سوريا- و-سوريا الكبرى- - علاء اللامي

2021/12/15 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي بالإشارة إلى مقالة الكاتب أحمد أصفهاني تحت عنوان "حوار مع علاء اللامي...



سوريا، الشام، سوراقيا: تعدّدت الأسماء والهُوية واحدة" المنشورة في "الأخبار عدد 7 كانون الأول 2021"، أود تسجيل الآتي:*أشكر الكاتب على اهتمامه بما نشرت، والتكرم بالتعليق عليه بما يعزز لغة الحوار النقدي الفكري الرصين في ميدان التاريخ والعلوم اللصيقة به لمقاربة حقائق التاريخ والجغرافيا والحياة.



تلك الحقائق النسبية بطبيعتها وا ......





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