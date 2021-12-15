2021/12/15 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الطقس، الاربعاء، الى هطول امطار متفرقة في مدن الوسط ومناطق من الفرات الاوسط ونينوى والانبار، مع غزارة في السليمانية، وشمال اربيل ودهوك وشمال شرق نينوى.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (15 كانون الاول 2021)، انه "سيتغلب منخفض السودان ويتمدد لنصرة المنخفض الموجود في الطبقات العليا لينتج من اتحادهم منخفض جبهوي يتقدم ببطئ نحو اجواء البلاد"

واضاف، انه "مساء اليوم والليلة ستشهد مناطق متفرقة من مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد ومناطق من مدن الفرات الاوسط ونينوى والانبار هطول زخات رعدية متفرقة من الامطار ( هي امطار خفيفة عموما لاتغني ولاتسمن من جوع".

واوضح، انه "تزداد فرص هطول الامطار مابين خفيفة الى متوسطة في وسط وشمال البلاد خلال ساعات نهار ومساء الخميس، يقابلها قليل من الامطار في مدن الفرات الاوسط".

وتابع، انه "تسود اجواء غائمة مع قطرات امطار متفرقة في مدن الجنوب نهار الخميس تزداد فرصتها ليل الخميس/ الجمعة".

واشار الى ان "الحالة مستمرة يوم الجمعة والسبت والاحد والاثنين كتوقع اولي ..



مع اختلاف فرص الهطول لتشمل جميع المدن ولكن بفترات متفاوته".

وحذر عطيه من "تشكل ضباب مابين متوسط وكثيف يسود مناطق وسط وغرب وشمال البصرة وجنوب ذي قار فجر الخميس، غزارة الامطار احيانا في السليمانية، وشمال اربيل ودهوك وشمال شرق نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. امطار غزيرة في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. امطار غزيرة في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).