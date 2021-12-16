غدا.. حسم ملف بطولة الخليج باجتماع اتحاد الخليج الكروي

2021/12/16 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الخليج الكروي غدا الخميس اجتماعا مهما بالعاصمة القطرية الدوحة برئاسة الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني لمناقشة عدة مواضيع مهمة و أبرزها مكان النسخة المقبلة من بطولة الخليج العربي بكرة القدم .وسيمثل العراق بالاجتماع غدا رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عدنان درجال في مسعى لاقناع أعضاء دول الخليج باختيار البصرة لاحتضان البطولة العام المقبل بعد تحديد موعدها.وقال رئيس إتحاد الصحافة الخليجية العماني سالم الحبسي بأن لديه معلومات شبه مؤكدة ان المجلس الخليجي سيصوت غدا لاختيار الكويت بدل البصرة بسبب عدم قناعة توفر الظروف الملائمة لنجاحها في البصرة وأبرزها الجانب الأمني.

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