2021/12/16 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الأربعاء، أن بطل أوروبا، إيطاليا، والأرجنتين الفائزة بكأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أميركا"، سيلتقيان في مباراة في لندن في الأول من يونيو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد مباراة تجمع بطلي أوروبا وأميركا اللاتينية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد مباراة تجمع بطلي أوروبا وأميركا اللاتينية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).