بغداد.. القوات الامنية تقبض على تاجر مخدرات

2021/12/16 | 00:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء،القبض على أحد المطلوبين المتاجرين بالمواد المخدرة في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (15 كانون الاول 2021)، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من كتيبة الاستطلاع في مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع واجب امني، تمكنت خلالها من القاء القبض على احد المطلوبين المتاجرين بالمواد المخدرة ضمن قاطع مسؤولية عمليات بغداد، وبحوزته كمية من المواد المخدرة".

وأضافت، أن "القوة اتخذت بحق المتهم الاجراءات القانونية اصوليا".

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