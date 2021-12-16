رواية الغابة لسنكلير - محمد زكريا توفيق

2021/12/16 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق نشرت رواية "الغابة" ل أيتون سنكلير، عام 1906، بعد ثلاث سنوات من روايته الأولى الفاشلة.



قوبلت "الغابة" بنجاح فوري فور صدورها.



تعرض سنكلير، في الرواية، إلى صناعة تعبئة اللحوم الأمريكية.



وهي صناعة جابهت الكثير من الفحص والتدقيق في العقد السابق لنشر الرواية، من قبل الصحفيين والنقاد الاجتماعيين.



لسنوات قبل أن يبدأ سنكلير روايته، كتب الكثير من الكتاب والصحفيين عن انتهاكات لقوانين الصناعة بصفة عا ......





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