2021/12/16 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي على مدى السنوات الماضية حظيت دراسات المرأة والنوع الاجتماعي بالعالم عامة وفي الوطن العربي تحديدا باهتمام مضطرد في مختلف الدوائر الأكاديمية والثقافية والإعلامية من عدد واسع من الباحثات والباحثين، وهذا ما أفضى إلى تراكم تراث زاخر من الدراسات والإصدارات المتنوعة يمكن الإشارة إلى بعضها: ليندا جين شيفرد, أنثوية العلم, ترجمة يمنى طريف الخولى ـ عالم المعرفة الكويتية عدد 306 أغسطس 2004م، باريرا ويتمر، ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرأة هي رهان المستقبل لانسنة العالم - قاسم المحبشي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرأة هي رهان المستقبل لانسنة العالم - قاسم المحبشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).