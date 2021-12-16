هل من اختلاف بين أدمغة الذكور والإناث؟ - مصعب قاسم عزاوي

2021/12/16 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.هناك اختلافات بيولوجية تشريحية ووظيفية بين أدمغة الرجال والنساء.



في النهاية، تفرض الهرمونات الجنسية بعض أنساق التطور العصبي المختلف في أدمغة بني البشر منذ مرحلة تخلقهم الجنيني في أرحام أمهاتهم، وتؤثر على وظائف الدماغ طيلة حيواتهم بدرجات مختلفة ......





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