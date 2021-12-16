الجزائر تهزم قطر بثنائية وتضرب موعداً مع تونس في نهائي كأس العرب

2021/12/16 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز المنتخب الجزائري على قطر بنصف نهائي العرب بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على استاد اللؤلؤة اليوم الأربعاء.انتهى الشوط الاول سلبيا و كان الشوط أطول من فلم الايام الطويلة و فيه كانت الفصول تتوالى.في الدقيقة 69 سجل بن عمري هدف التقدم للجزائر و بعدها ضغط العنابي القطري ليسجل مونتاري هدف التعادل بالدقيقة 97 و الكل سلم بأن المباراة إنتهت لكن الحكم لم يصفر لتصل المباراة إلى إلدقيقة 18 من الوقت بدل الضائع و هو رقم ربما دخل موسوعة غنيس كاطول وقت إضافي في مباراة و بالدقيقة 18 من البدل الضائع احتسب الحكم البولندي مورسنياك ركلة جزاء للجزائر و انبرى لها يوسف بلايلي و يسجل هدف الفوز و انهى الحكم المباراة عند الدقيقة 20 وسط دهشة الحاضرين و المتابعين.و سيلتقي الجزائر تونس بنهائي العرب الاحد المقبل و قبلها تلتقي مصر قطر لتحديد مراكز الثالث و الرابع

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