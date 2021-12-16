بمباراة مجنونة .. الجزائر تتأهل لنهائي كأس العرب على حساب قطر

2021/12/16 | 00:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تاهل المنتخب الجزائري لنهائي بطولة كاس العرب بعد فوزه القاتل على منتخب قطر بهدفين لهدف بمباراة مجنونة اضاف فيها الحكم البولندي اكثر من 18 دقيقة وقتا اضافيا.سجل هدف الجزائر الاول اللاعب حسين بن عيادة في الدقيقة 59 من المباراة ، وجاء هدف التعادل لقطر في الدقيقة 97 عن طريق اللاعب محمد مونتاري ، بعد ان منح الحكم 9 دقائق كوقت بدل من الضائع ، وفي الدقيقة 106 سجل الفريق الجزائري هدف الفوز من ركلة جزاء سجل منها يوسف بلايلي .وكانت تونس قد تأهلت هي الاخرى بفوزها على مصر بهدف واحد ايضا .وسيلتقي الفريقان الجزائري والتونسي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل ./ انتهى3

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