ارتفاع عدد قتلى انفجار خزان وقود فى هايتي إلى 75 شخصًا

2021/12/16 | 00:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ارتفع عدد ضحايا انفجار خزان شاحنة مليئة بالوقود في مدينة كاب هايتيان الساحلية بشمال هايتى إلى 75 قتيلاً.وقالت وسائل إعلام محلية، إن 75 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، منهم 60 في موقع الانفجار و 15 في المستشفى، وأصيب 48 بحروق، بينما أحترق 20 منزلاً".وفي المجموع، تم نقل أكثر من 20 شخصًا في حالة حرجة بحروق تزيد عن 60٪ إلى المستشفيات بعد الانفجار".ووقع الحادث ليل الاثنين عندما انقلبت شاحنة مليئة بالوقود على الطريق.وهرع العشرات لجمع الوقود المتسرب مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"./انتهى2

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