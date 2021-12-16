وزيرة الاعمار: الحكومة رسمت رؤيتها للتنمية المستدامة لغاية 2030

2021/12/16 | 00:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزير الاعمار والاسكان نازنين محمد وسو، أن الحكومة رسمت رؤيتها للتنمية المستدامة لغاية 2030.وذكر بيان لوزارة الاعمار تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الاعمار والاسكان نازنين محمد وسو ، شاركت في اعمال الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية".ونقلت الوزيرة في مستهل كلمتها، بحسب البيان، تحيات وتمنيات الحكومة العراقية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالموفقية لانعقاد هذا المؤتمر، لتبادل الرؤى والأفكار ومشاركة الخبرات لبناء مدن مرنة قادرة على الصمود، عبر تخطيط مجتمعات سكنية تعزز مستويات جودة الحياة للسكان بروابط اجتماعية وثيقة، ومستوى عال من الأمان والاحساس بالمساواة وأداء اقتصادي قوي.واكدت الوزيرة، أن "العراق دأب على المشاركة بفعالية في مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والفعاليات المقامة على هامشه ايماناً منه بان مخرجاتها تمثل جزءاً من مفردات الخطط والبرامج، التي يحتاجها لدعم رؤيته للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز العلاقات مع الشركاء والاطلاع عن كثب على أنشطة المنظمات الدولية في مجال المستوطنات البشرية لتامين مستقبل حضري أفضل".وتابعت، أن "حكومة العراق رسمت رؤيتها للتنمية المستدامة لغاية 2030، لمواطن مُمَكَن في بلد أمن، ومجتمع موحد، واقتصاد متنوع، وبيئة مستدامة، حيث تم اطلاق مبادرة (داري) لإنشاء مدن جديدة بمجتمعات عمرانية متكاملة خارج مراكز المدن، لاستيعاب النمو السكاني المتزايد وتخفيف الضغط على مراكز المدن، ومنح قروض لشراء او بناء وحدات سكنية مستقلة وبفترات سداد طويلة بدون فوائد، والالتزام بالمخططات الأساسية للمدن ووضع حد للتجاوزات الحاصلة عليها".واختتمت الوزيرة كلمتها، بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها الكريمة، ولكل الجهات التي عملت بتفان على متابعة وإنضاج الافكار والمفاهيم، التي ستطرح في المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

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