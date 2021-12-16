شاهد بالفيديو.. في أي دولة كان المعتقل الذي احتجز الامريكان صدام حسين داخله ؟

2021/12/16 | 01:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o20IewarU9Q

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