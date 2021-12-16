العراق خسر - سامي عبد الحميد

2021/12/16 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد نعم خسرناك يا أبا مي وأبا فارس خسرناك نحن اصدقاءك ومحبيك اعضاء فرقة المسرح الفني الحديث التي كنت احد اعمدتها ، بل خسرك جميع فناني المسرح والسينما والتلفزيون ، لا بل واكثر خسرك العراق كله إذ كنت رمزاً بل نموذجاً لمبدعيه.



كنت فنانا شاملاً ابدعت في مختلف الحقول الفنية وتفوقت في جميع اعمالك بل واجتذبت جماهير غفيرة من المتلقين وستظل ذكراك وذكرى ابداعاتك عالقة في الاذهان لسنوات طوال.خسرنا (خليل شوقي ......





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