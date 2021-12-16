كأن (آرتو) يعيش بيننا!! - سامي عبد الحميد

2021/12/16 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد نعم فكأن (انطونين آرتو) الفرنسي الثائر يعيش بيننا هذه الايام ويراقب احوال بلدنا ومجتمعاتنا من خلال نظرياته المتفجرة عن المسرح ووظيفته فقد راح يبحث عن مسرح بديل، مسرح يهز مشاعر المتفرجين ويحركهم نحو البحث عن كيفية تغيير مجتمعاتهم الى حال افضل مما هي عليه، لامسرح يخدر المتفرجين ويجعلهم مستكينين للحال الذي هم عليه حيث (الظلم والقهر والاستبداد والتقسيم والعنف والتعاسة والكوارث).اعتبر (آرتو) ان مشا ......





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