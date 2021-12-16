وسائل اعلام ليبية : مسلحون يحيطون بمقر رئاسة الوزراء

2021/12/16 | 02:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وسائل اعلام ليبية :" ان مسلحين حاصروا مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، ليل الاربعاء".ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية مقطع فيديو ، اظهر مسلحين يحيطون بمقر رئاسة الوزراء من الخارج ./ انتهى

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