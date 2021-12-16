2021/12/16 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، الأربعاء، تعيين سفير سابق مبعوثا خاصا إلى أرمينيا للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتطبيع العلاقات.. تركيا تعين مبعوثا خاصا إلى أرمينيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتطبيع العلاقات.. تركيا تعين مبعوثا خاصا إلى أرمينيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).