توبة... نصٌّ شعري. - مديح الصادق

2021/12/16 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق على جبينِكِ الوضيءِوفوق جَفنَيكِ الناعسَينِ ساعةَ يغزوهُما السلطانُ بينَ يديَّأو على بعضٍ فوقَ لؤلؤٍ تُطبِقُ الشفاهُومثلَ عذراءَ بأوَّلِ لُقيامن قبلُ لم تمسَسْ جيدَها نارٌوكادَ زيتُ ما أطبقَتْ عليهِ يُضيءُمِن عِفَّةٍ...تورَّدَ الخدَّانِ...خائفاً، مُهتزَّاً؛ طبعْتُأولى ما لكِ أهديتُ مِمّابهِ فِزتِ دونَ غيرِكِ منَّي بما أنتِ عليهِ من حُسنٍ يليقُأح ......





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