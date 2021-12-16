تحديث جديد لأجهزة أبل يتيح خاصية التوريث

2021/12/16 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيانات الشخصية لم تعد مهمة فقط للشخص نفسه، إذ أنها قد تعتبر مهمة لأفراد العائلة أيضا، وهو ما جعل شركات التقنية المختلفة توجد حلولا تتيح توريث "البيانات الرقمية" لأفراد العائلة في حال الوفاة.

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