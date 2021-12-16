بايدن يعين ابنة الرئيس الراحل كينيدي سفيرة في أستراليا

2021/12/16 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن عين، كارولاين كينيدي، ابنة الرئيس الراحل جون إف.كينيدي الذي اغتيل في 1963، سفيرة في أستراليا.

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