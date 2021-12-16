قتلى بحادث تحطم طائرة في جمهورية الدومينيكان 

2021/12/16 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي تسعة أشخاص مصرعهم الأربعاء في تحطم طائرة ركاب كانت بصدد القيام برحلة بين سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، ومدينة ميامي الأميركية، بحسب ما أعلنت شركة هيليدوسا المالكة للطائرة.

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