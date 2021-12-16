2021/12/16 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب، الأربعاء، إلى موضوع لجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الوقت الإضافي "الطويل" الذي أقره الحكم البولندي، سيمون مارتشينياك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سيدخل موسوعة غينيس".. الوقت بدل الضائع في مواجهة الجزائر وقطر يثير الجدل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سيدخل موسوعة غينيس".. الوقت بدل الضائع في مواجهة الجزائر وقطر يثير الجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).