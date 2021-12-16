السعودية.. فيديو تأثر أمير مكة الأمير خالد بن فيصل خلال كلمة يثير تفاعلا

2021/12/16 | 06:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للأمير خالد الفيصل، أمير مكة خلال حديثه عن الأمير الراحل، عبدالله الفيصل، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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