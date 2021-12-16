مصطفى الكاظمي: التمسّك بالهويَّة العراقيَّة خيارنا الوحيد

2021/12/16 | 06:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

شدَّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، على العمل لمواجهة آفة الفساد، بينما اقترح تنظيم ورشات عمل لمواجهة العنف وأسبابه، داعياً في الوقت نفسه، إلى ضرورة تشخيص أسباب تبنّي بعض الشباب العراقي الأفكار المتطرّفة والعنيفة، مؤكداً ضرورة معالجة هذا

الفكر.



وقال الكاظمي في كلمته خلال مؤتمر "التطرّف العنيف وأشكال مواجهته- الحالة العراقية" الذي عُقد أمس الأربعاء: إنه "لا خيار أمامنا إلا التمسّك بالهوية العراقية والانتماء لهذا الوطن العراق الكبير بإنجازاته وحضارته ومواطنيه"، داعياً إلى "البحث في أسباب تورّط بعض الشباب بالعنف، والكشف عن الأسباب ومنها: التخلف والجهل وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة

الإنسان".

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