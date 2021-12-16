اليوم.. إطلاق مبادرة أور عاصمة الثقافة لعام 2022

2021/12/16 | 06:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: نجلاء الخالدي

تُطلق محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بالتزامن مع احتفاليَّة وضع الحجر الأساس لمشروع المدينة السياحية مبادرة "أور" عاصمة الثقافة العراقية لعام 2022.

وقال المحافظ أحمد الخفاجي لـ"الصباح": إنَّ ذي قار على أبواب عصر جديد من تأريخها الحضاري والإنساني الذي بدأ من أور في الألف الرابع قبل الميلاد يوم اخترع السومريون الكتابة.

وأشار الخفاجي إلى أنَّ المحافظة العريقة ستكون محط أنظار العالم بعد إكمال مشروع المدينة السياحية في أور الذي تُقدّر كلفته بنحو 19 مليار دينار عراقي وبدعم وإشراف مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

وأوضح الخفاجي أنَّ مشروع المدينة السياحية يشتمل على مدينة متكاملة تتضمّن مركزاً لحوار الأديان وتبادل الثقافات، ومسجداً وكنيسة، فضلاً عن الأبنية الخاصة بالخدمات الأساسية التي ستُقدَّم إلى الزائرين ومن بينها فنادق ذات خمسة نجوم وبيوت سياحية إضافة إلى البنى التحتية من طرق وشبكات ماء ومجار ستنفذها شركات رصينة وذات خبرة.



وبين الخفاجي أنه وبالتزامن مع وضع الحجر الأساس لمدينة أور السياحية سنطلق مبادرة أور عاصمة الثقافة العراقية لعام 2022، مبينا أنَّ فعاليات ثقافية وفنية ومعارض للكتاب ستقام لدعم المبادرة.

ولفت إلى أنَّ المحافظة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن تكون المدينة التاريخية في أور عاصمة العراق الثقافية، لمكانتها الثقافية والتاريخية والحضارية بين مدن العالم لاسيما بعد تسليط الأضواء عليها عقب زيارة بابا الفاتيكان وإقامة أول قداس ديني فيها .

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