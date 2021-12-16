مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة حفظ السلام في أبيي الحدودية

2021/12/16 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، على قرار مدد بموجبه لخمسة أشهر تفويض بعثة حفظ السلام في أبيي، المنطقة النفطية الحدودية بين السودان وجنوب السودان والمتنازع عليها بين البلدين، وخفض قليلا عديد هذه القوة.

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