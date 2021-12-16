قضاء مصر يبت بقضية

2021/12/16 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء المصري، الثلاثاء، حكمه بقضية "يب وقذف" الإعلامي المصري، عمرو أديب للفنان المصري، محمد رمضان، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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