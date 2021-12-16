اقتصاد الصين.. خبراء يتوقعون انكماش في معدلات النمو

2021/12/16 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إغلاق عديد من المصانع في دلتا نهر اليانغتسي الصيني الأسبوع الماضي، إلى ثالث هبوط في أسعار العقارات الصينية، يبدو أن الصين مستمرة بدفع التكاليف الاقتصادية الباهظة لتدابيرها الصارمة لمحاربة جائحة كوفيد.

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