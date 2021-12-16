2021/12/16 | 08:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت شركة إل جي عن تلفاز ذكي جديد يوفر للمستخدم ميزات لا تقدمها التلفزيونات الأخرى المطروحة حاليا.وأكثر ما يميز تلفاز LG StanbyME هو أنه مثبت على محور محمول على عجلات ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إل جي تطلق تلفازا ذكيا متحركا يعمل بالبطاريات! المركز الخبري الوطني.

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