2021/12/16 | 08:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن البنك الدولي أن “المؤسسة الدولية للتنمية”، حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة البلدان الأكثر فقرا.وقال البنك الدولي إن “المؤسسة الدولية للتنمية”، ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشد فقرا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك الدولي يعلن عن تقديم تمويل “قياسي” للدول الأكثر فقرا لمحاربة كورونا المركز الخبري الوطني.

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