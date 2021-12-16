أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات أمريكية

2021/12/16 | 08:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تواصل أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها بعد بيانات أظهرت طلبا قويا على الوقود في الولايات المتحدة بينما أنهى المركزي الأمريكي برنامج مشتريات السندات لإبطاء التضخم المتزايد.وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت […]

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