بفضل فمه الكبير.. مراهق أميركي يدخل موسوعة ’غينيس’ للأرقام القياسية

2021/12/16 | 08:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكن مراهق من ولاية مينيسوتا من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من بوابة فمه الكبير.

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ودخل إسحاق جونسون، البالغ من العمر 21 عاما، موسوعة غينيس، بعدما استطاع فتح فمه على مدى 10 سنتيمترات.

وتعليقا على فوزه باللقب، قال جونسون: "أعتقد أن فمي ينمو مع تقدمي في العمر"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وأضاف جونسون: "تلقيت دعوة للظهور في برنامج تلفزيوني يتم إعداده ليعرض العام القادم حول أغرب الأرقام القياسية".واختتم حديثه قائلا: "أشعر بأني محظوظ لامتلاكي فما كبيرا بشكل طبيعي".

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