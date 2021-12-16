حقيقة صور تظهر

2021/12/16 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة المباراة التي جمعت الجزائر والمغرب في 11 ديسمبر الحالي، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب، والتي انتهت بفوز الجزائر، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية منشور قيل إنه يظهر دعم المصريين للمغرب خلال المباراة.لكن الصورتين اللتين يتألف منهما المنشور قديمتان ولا علاقة لهما بهذه المباراة.

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