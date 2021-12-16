النص الكامل لقضية السعودية لجين الهذلول المرفوعة بأمريكا حول قرصنة هاتفها

2021/12/16 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، دعوى قضائية الأسبوع الماضي في محكمة فيدرالية أمريكية، متهمة شركة و3 أشخاص باختراق هاتف الـ"ايفون" الخاص بها، مما أدى إلى احتجازها.

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