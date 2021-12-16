2021/12/16 | 09:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة في بيان انه “بمتابعة مباشرة من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصرالأوسط بجهودها ومعلوماتها الخاصة من ضبط وإحالة عجله نوع (هينو سطحيه) خارج الحرم الكمركي مخالفة لشروط وضوابطالاستيراد”.

واضافت “بعد الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب في رقم الشاصي المذكور في المعاملة الكمركية بهدف تغيير موديل وصنف العجلة (هينوسطحية) التي تحمل عجلة أخرى مع قمارة عجلات عدد (3) وهذا ما سبب هدرا بالمال العام”.

واشارت الى “تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى مركز شرطة الكمرك لعرض الموضوع على أنظار السيد قاضي التحقيقلاتخاذ الإجرات القانونية بحق المقصرين”.

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