2021/12/16 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الموارد المائيَّة من حصول انخفاض بكميَّة 11 مليار متر مكعب بالمياه الواصلة للبلاد سنوياً بحلول العام 2035، منبهة أنَّ العراق قد يلجأ إلى طلب تعويضات من الدول المتشاطئة.وقال مستشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد تحذر من نقص كبير بالمياه وتلوح بطلب تعويضات من الدول المتشاطئة المركز الخبري الوطني.

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